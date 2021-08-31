Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi için çalışmalara başladı. Sel felaketi de sigorta kapsamına dahil edilecek ve verilen ödenekler artırılacak.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, konuyla ilgili "Kapsam genişlemesinin Türkiye’deki sigortalanan hasar oranının artması açısından ve devlet üzerindeki yükün hafifletilmesi açısından önem taşıyacağını düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'de sigortalılık oranı düşük

Türkiye'de sigortalılık oranı oldukça düşük. Selin neden olduğu ekonomik kaybın neredeyse tamamına yakını devlet tarafından karşılanıyor.

Obalı, her 4 araçtan birinin, her 3 evden birinin isteğe bağlı sigortalanmış durumda olduğunu söyleyerek, "Avrupa'da bu oran yüzde 50'lerin üzerinde. Türkiye'yi buraları götürmemiz lazım. Doğal afet sigortalarında ise bu oran 2 evden bir tanesi şeklinde, burada oran biraz daha pozitif" dedi.

Düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

Yangınlar henüz doğal afet çerçevesinde değerlendirilmiyor. Ancak küresel iklim değişikliğinin artmasıyla yangınların da bu kapsama alınabileceği belirtiliyor.

Yapılacak çalışmalarla Türkiye'de sigortalılık oranlarının artması sağlanacak.

Sigorta şirketlerinin iş birliği ile bilinçlendirme kampanyaları düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında da yer alan düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.