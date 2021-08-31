Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’da Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sorumluluklarımızı üstleniyoruz. Nasıl bir hükümet kurulacak görmememiz gerekiyor. Düşünce ve temennilerimizi her iki tarafla da paylaşıyoruz. Gerek Cumhuriyet tarafına gerek Taliban tarafına düşüncemizi iletiyoruz. Kapsayıcı hükümet kurulması en büyük temennimizdir. Diğer taraftan tahliyeler ve havalimanının açık olarak işletilmesi söz konusu. Bunun için teknik cihazların dışında güvenlik dahil alınması gereken tedbirler var. Terörizm tehdidi var elbette. Aynı şekilde insani durum şu anda gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Açlık tehlikesi var, zaten kuraklık vardı ülkede.

Afganistan'a insanı yardım ulaştırmak için çabalıyoruz.