Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştüğünü açıkladı.

Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ve bölgesel iş birliği projelerini ele aldık" sözlerini kullandı.

Çavuşoğlu, Vucic'e, THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları tarafından imzalanmış forma hediye etti.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile de bir araya geldiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. Sırbistan’da yatırım yapan iş insanlarımızın beklentilerini aktardık" sözlerine yer verdi.

