Bakan Soylu'dan Bozkurt'ta 20. gün paylaşımı: El birliğiyle çalışmaya devam
İçişleri Bakanı Soylu, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Son durum hakkında bilgi veren Soylu, "20. gün Kastamonu Bozkurt'tayız. El birliğiyle çalışmaya devam" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmalarla ilgili paylaşımda bulundu.
"El birliğiyle çalışmaya devam"
Çalışmalarla ilgili fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"20. gün Kastamonu Bozkurt'tayız. Bir tarafta, çamurun kaldırıldığı temizlenen sokaklar; diğer tarafta, eski haline dönmeye başlayan dükkanlar, Ezine Çayı'nda devam eden ıslah çalışmaları. El birliğiyle çalışmaya devam. Bu millet, büyük millet."
20. Gün— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 31, 2021
Kastamonu Bozkurt'tayız...
Bir tarafta, çamurun kaldırıldığı temizlenen sokaklar; diğer tarafta, eski haline dönmeye başlayan dükkanlar,
Ezine Çayı'nda devam eden ıslah çalışmaları...
El birliğiyle çalışmaya devam...
Bu Millet, Büyük Millet pic.twitter.com/SNJAGsXd6d
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