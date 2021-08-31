İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmalarla ilgili paylaşımda bulundu.

"El birliğiyle çalışmaya devam"

Çalışmalarla ilgili fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"20. gün Kastamonu Bozkurt'tayız. Bir tarafta, çamurun kaldırıldığı temizlenen sokaklar; diğer tarafta, eski haline dönmeye başlayan dükkanlar, Ezine Çayı'nda devam eden ıslah çalışmaları. El birliğiyle çalışmaya devam. Bu millet, büyük millet."