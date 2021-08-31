Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.
Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kırgızistan
Son Haberler
- 15:08
- 15:01
- 15:02
- 15:02
- 14:48
Sıradaki Haber
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz