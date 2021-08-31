Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda, 2. rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen ikinci kuyu akış testinin tamamlandığını açıkladı.

Test edilen seviyede günde 630 bin metreküp doğal gaz akışı sağlandı.

Faaliyet sürecinde kuyuda bir seviyede daha test yapılacak.

[Fotoğraf: TPAO]

Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın 2023 yılında ulaşması hedefleniyor.

Karadeniz'de gerçekleştirilen arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.

[Fotoğraf: TPAO]

"Karadeniz gazı 81 ilimizle buluşmak için gün sayıyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023'e adım adım. Enerjide bağımsızlık ateşimizin yeni alevi bugün gökyüzüyle buluştu. Karadeniz gazı 81 ilimizle buluşmak için gün sayıyor" ifadelerini kullandı.