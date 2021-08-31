BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,58 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,83 ile spor oldu.