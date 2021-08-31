Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyüme rakamları yarın açıklanıyor
Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.
Ekonomistler, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin beklentileri, yüzde 19 ile yüzde 24 aralığında yer alıyor.
Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 6,7 ile yüzde 9,5 aralığında oldu.
Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyümüştü.
Etiketler: GSYH TÜİK Ekonomik Büyüme
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