İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 4,1 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde gerçekleşen ihracattan mobilya sektörü 2,4 milyar dolarlık pay aldı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde haziran ihracatı yüzde 30,7 artışla 801 milyon dolara yükseldi. Mobilya sektörünün haziran ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 438 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın en çok arttığı ülke Katar

Mobilya sektörünün haziranda en çok ihracat yaptığı ülkeler Irak, Almanya, ABD, İsrail ve Fransa olarak sıralanırken, ihracatın en çok arttığı ülke yüzde 66,2 ile Katar oldu.

Söz konusu dönemde mobilya ihracatında çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar ve yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar öne çıktı.