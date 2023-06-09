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Ekonomi
AA 09.06.2023 11:53

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 3,3 milyar doları aştı

Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre paralel seyrederek 3,3 milyar dolar oldu.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 3,3 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin son 12 aylık ihracatı 254,4 milyar dolara ulaşırken, ilk 5 aylık dış satım rakamı 102,5 milyar dolar oldu.

Ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 3 milyar 318 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde toplam 202 ülkeye ihracat yapıldığı görülürken, 8 ülkeye 100 milyon dolardan, 129 ülkeye ise 1 milyon dolardan fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç edildi.

İlk 5 ayda sektörün en yüksek satış gerçekleştirdiği ülkelerin başında 401 milyon dolarla Irak gelirken, bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.

Irak'ı 172,7 milyon dolarla İsrail, 169 milyon dolarla Birleşik Krallık, 147,1 milyon dolarla Almanya, 131 milyon dolarla İran, 120,4 milyon dolarla Libya takip etti.

ABD 116 milyon dolar, Fransa 104,7 milyon dolar, Fas 99,5 milyon dolar, Rusya ise 97,7 milyon dolarla ilk 10'da yerini aldı.

Suudi Arabistan'a artış yüzde 6 bin 627'ye yaklaştı

Ocak-mayıs döneminde mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının 1 milyon doları aştığı ülkeler arasında en yüksek artış 51,3 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı Suudi Arabistan'da gerçekleşti. Bu ülkeye yapılan ihracatta artış yüzde 6 bin 627'ye yaklaştı.

Suudi Arabistan'ı yüzde 256,6 ile (3,4 milyon dolar) Letonya, yüzde 120,2 ile (2 milyon dolar) Tayland, yüzde 111,1 ile El Salvador (1,2 milyon dolar), yüzde 103,5 ile Rusya izledi.

Artış oranı Ukrayna'da yüzde 99,7, Belarus'ta yüzde 96,4,ü Tacikistan'da yüzde 78,7, Brezilya'da yüzde 78,6, Sırbistan'da yüzde 58,3, Litvanya'da yüzde 53,8 olarak gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında 2023 hedefinin 10 milyar dolar olduğunu belirterek, depremler nedeniyle şubatta yaşanan düşüşün ilerleyen aylarda telafi edileceğine dikkati çekmişti.

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