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Ekonomi
AA 19.03.2025 03:14

Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, et üretiminde önemli yer tutan hayvan yemi girdilerinden mısırda, arz güvenliği ve fiyat artış riskini önlemek için ithalatta 30 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere 1 milyon tonu aşmayacak bir tarife kontenjanı belirledi.

Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla hem üretici hem de tüketici refahının birlikte değerlendirildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine, vatandaşlarımızın temel tüketim maddelerinden et için önemli bir üretim girdisi olan hayvan yeminin yanı sıra diğer bazı gıda ürünlerinde de kullanılan mısırın arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak, bu yolla gıda fiyatlarının olumsuz etkilenmesini önlemek maksadıyla yerli mısır üretiminin, tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın 1 milyon tonluk kısmı için 30 Haziran 2025'e kadar kullanılmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır. Sınırlı miktarda ürüne yönelik düşük gümrük vergisi ile ithalat uygulaması, yerli üreticinin korunması gereği ve ürünün hasat dönemi gözetilerek 1 Temmuz 2025 itibarıyla sona erecek ve mısır ithalatında gümrük vergisi asıl seviyesi olan yüzde 130 olarak uygulanacaktır."

Açıklamada, ithalattan adil şekilde faydalanılabilmesini teminen, bir kullanıcı tarafından tek seferde en fazla 8 bin ton ithalat gerçekleştirilebileceğine işaret edilerek, tekrar ithalat için 7 gün beklenilmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlığın, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla istişare içinde olduğunun altı çizilen açıklamada, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyinin yakından takip edildiği, bu kapsamda gerekli düzenlemelerin zamanında hayata geçirilmeye devam edeceği kaydedildi.

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