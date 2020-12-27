Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi binlerce yıl önceye giden Milas bölgesindeki zeytinyağı üretiminin, yöre insanının kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Milas ilçe sınırları içinde çok yaygın bir şekilde 'memecik' türü zeytin ağaçlarının bulunduğu bilgisini veren Pakdemirli, "Memecik türü, milyonlarca yılda oluşmuş Akdeniz iklim kuşağının ve coğrafi bölgesinin doğal bitki ve ağaç türlerindendir. Bu nedenle yörenin havasından, toprağından ve suyundan aldığı özellikleriyle, lezzet özellikleri üstün bir zeytin ve zeytinyağı üretilmesini sağlamaktadır" dedi.

Organik özellikte bir zeytinyağı

Pakdemirli, Milas'ın coğrafi özellikleri dolayısıyla zeytin ağaçlarının yağ oranının yüksek, aromasının bol, polifenol değerlerinin zengin, üstün lezzetli zeytin ve zeytinyağı üretilmesini sağladığına vurgu yaptı.

Ağaçların doğal ortamda insan müdahalesi olmadan, kendiliğinden yetiştiğini aktaran Pakdemirli, bundan dolayı Milas zeytinyağının da bu anlamda organik özellikte bir zeytinyağı olduğunu vurguladı.

Bu özellikleri dolayısıyla Milas zeytinyağının, AB Komisyonu tarafından 23 Aralık'ta tescil edilerek, koruma altına alındığını açıklayan Bakan Pakdemirli, Milas zeytinyağı ile birlikte Türkiye'nin AB'de coğrafi tescil alan ürün sayısının 5'e yükseldiğini kaydetti.