Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) gelecek yıl önemli yatırımları tamamlayacak. Yapılacak barajların büyük bir bölümü yağışların az oldu bölgelerde inşa edilecek.

Bu kapsamda, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde barajlar için çalışmalar başladı. Yeni yapılacak tesislerle birlikte milli zirai gelir 5 kat artırılacak.

Ayrıca 2021 yılında 51 baraj, 39 gölet ve bent, 92 sulama tesisi, 12 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 16 hidroelektrik santral ve 137 taşkın tesisi kullanıma açılacak.

2021'de 15 baraj inşa edildi

Bu yıl 10 milyar 300 milyon liralık yatırımla 15 baraj, 38 gölet ve 75 sulama tesisi inşa edildi. 150 taşkın tesisi devreye sokuldu. Toplam 333 tesis hizmete alındı. 791 milyon liralık zirai gelir artışı sağlandı.

Yeraltı barajları için çalışmalar sürüyor

Sadece yerüstü değil yeraltı barajları için de çalışmalar son hızla sürüyor. Birçok ilde alan taraması yapıldı. İzmir ve Ankara'da inşaatlar kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 150 yeraltı barajı sayesinde tarımsal sulamada ve içme suyunda yaşanacak sorunların önüne geçmeyi planlıyor.