Elazığ ve İzmir'de meydana gelen depremler, yapı güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Depremin yıkıcı etkisini azaltmak için uygulanan yöntemlerin başında deprem izolatörleri geliyor.

Sekiz büyüklüğündeki depremde bile etkisini gösteren deprem izolatörleri artık Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde üretiliyor.

Sistemi anlatan Yapısal Denetim Mühendisi Uğurcan Çamur, "Üst yapının kendisiyle temellerinin arasına bir takım özel yüksek teknolojili cihazlar yerleştirerek, üst yapının depremin yıkıcı etkilerinden korunmasını sağlayan özel bir teknoloji." dedi.

Deprem izolatörleri takılan her kolon, uluslararası standartlardaki testlerden geçiliyor. Ancak bina güvenliğinde izolatörler tek başına yeterli değil. Binanın tasarımı ve imarı da oldukça önemli yer tutuyor.

Bu sistem gerekli altyapı şartlarının olması durumunda eski binalara da uygulanabiliyor.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Oğuz Karatoprak