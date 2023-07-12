Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.07.2023 07:04

Microsoft'un Activision'ı satın alma anlaşmasının önündeki engel kalktı

ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC), Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasını engellemek üzere başvuru yaptığı mahkeme, Microsoft lehine karar verdi.

Microsoft'un Activision'ı satın alma anlaşmasının önündeki engel kalktı
[Fotograf: Reuters]

San Francisco'daki federal mahkemeden, Microsoft'un Activision'ı 69 milyar dolara satın alması anlaşmasının planlandığı şekilde ilerleyebileceğine yönelik karar çıktı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Microsoft Başkanı Brad Smith, hızlı karar için mahkemeye minnettar olduklarını belirterek, "Bu süreç boyunca tutarlı şekilde gösterdiğimiz gibi, düzenleyici kaygıları gidermek için iş birliği içinde çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

FTC geçen ay teknoloji şirketi Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasını engellemek üzere geçici yasaklama emri ve ihtiyati tedbir kararı için mahkemeye başvurmuştu.

Başvuruda, Microsoft'un Activision'ı satın almasına izin verilmesi durumunda, pazardaki rekabetin bozulacağından endişe duyulduğu aktarılmıştı.

Satın almaya AB onay vermiş, İngiltere engellemişti

Xbox oyun sisteminin üreticisi Microsoft, Ocak 2022'de "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı.

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Eylül 2022'de anlaşmaya yönelik inceleme başlatmış ve bu yıl nisanda da Microsoft ile Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine yönelik endişeleri gerekçe göstererek satın almayı engellemişti.

Avrupa Birliği (AB) yürüttüğü rekabet incelemesini tamamlayarak Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay vermişti.

AB onayı için Microsoft, Avrupalı tüketicilere Activision'ın oyunları için 10 yıl ücretsiz bulut oyun hizmeti sunma taahhüdünde bulunmuştu.

ETİKETLER
Microsoft ABD
Sıradaki Haber
OECD: Yüksek otomasyon riski altındaki meslekler istihdamın yaklaşık yüzde 27'si
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:23
Adıyaman'da 6 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 3 şüpheli tutuklandı
09:21
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:08
Sıcaklıklar yükseliyor
08:58
Gümrük müşavirliği işlemlerinde uygulanacak ücretler belirlendi
09:08
Ankara'da FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı
08:45
Türkiye-Yunanistan ilişkileri nasıl seyredecek?
İstanbul'da gün batımı
İstanbul'da gün batımı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'da ay yıldızın gölgesi: Midlas
Mavi Vatan'da ay yıldızın gölgesi: Midlas
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ