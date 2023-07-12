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Ekonomi
AA 12.07.2023 06:45

OECD: Yüksek otomasyon riski altındaki meslekler istihdamın yaklaşık yüzde 27'si

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir yapay zeka devriminin eşiğinde olunabileceğini, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan mesleklerin istihdamın yaklaşık yüzde 27'sini oluşturduğunu bildirdi.

OECD: Yüksek otomasyon riski altındaki meslekler istihdamın yaklaşık yüzde 27'si
[Fotograf: Reuters]

OECD, İstihdam Görünümü 2023 Raporu'nu "Yapay Zeka ve İş Gücü Piyasası" başlığıyla yayımladı.

Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin analiz edildiği raporda, firmaların yapay zekayı kullanmasının hala nispeten düşük oranda olmasına rağmen teknolojideki hızlı ilerlemenin, düşen maliyetlerin ve yapay zeka becerilerine sahip çalışanlardaki artışın OECD ülkelerinin bir "yapay zeka devriminin" eşiğinde olabileceğini gösterdiği aktarıldı.

Raporda, yapay zekanın etkisi dikkate alındığında, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan mesleklerin istihdamın yaklaşık yüzde 27'sini oluşturduğu kaydedildi.

İnşaat, çiftçilik, balıkçılık ve ormancılık gibi düşük ve orta vasıflı işlerin en fazla risk altında olan işler olduğu belirtilen raporda, yüksek beceri gerektiren mesleklerin de en azından otomasyon riski altında olduğuna işaret edildi.

Çalışanlar işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli

Rapora göre, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğu tespit edildi.

Çalışanların 5'te 3'ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekilen rapora göre, yapay zeka nedeniyle çalışanlar kendi sektörlerindeki ücretlerin düşeceğinden de endişe duyuyor.

Raporda, hükümetlerin işverenleri daha fazla eğitim sağlamaya, yapay zeka becerilerini eğitime entegre etmeye ve yapay zeka iş gücünde çeşitliliği desteklemeye teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.

İş gücü piyasaları sıkılığını koruyor

Öte yandan, rapora göre, küresel ekonominin 2021'den bu yana önemli ölçüde yavaşlamasına rağmen OECD iş gücü piyasaları sıkı kalmaya devam etti.

Raporda, istihdamın COVID-19 krizinden bu yana tamamen toparlandığı ve işsizliğin 1970'lerin başından bu yana en düşük seviyesinde olduğu bilgisi verildi.

Nominal saatlik ücretlerin yükseldiği ancak bugüne kadar enflasyona ayak uyduramadığı vurgulanan rapora göre, bu durum neredeyse tüm OECD ülkelerinde reel ücretlerin düşmesine neden oldu.

Raporda, OECD çapında istihdamın 2023 ve 2024'te artmaya devam edeceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi.

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