Ekonomi
Miami'de ticaret ataşeliği kuruldu05 Ekim 2019 Cumartesi 10:45 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 10:51
Ticaret Bakanlığınca Miami'de ticaret ataşeliği kuruldu. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, daha önce Miami Ofisi olarak çalışmaların yürütüldüğü temsilcilik ticaret ataşeliği oldu.
Söz konusu temsilcilik için 1 personel kadrosu verildi.
Ayrıca, New York Ticaret Ataşeliğinde de personel sayısı 3 olarak belirlendi.
Kaynak: AA
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