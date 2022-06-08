Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de sağlığa zararlı 447 kilogram peynir imha edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, satışa sunulduğu seyyar tezgahlarda halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle el konulan 447 kilogram peynir imha edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yaptı.
Kontrollerde, bazı seyyar tezgahlarda satışa sunulan peynirlerden alınan örneklerde yapılan incelemelerde, yüksek oranda nişasta bulunduğu belirlendi.
Halk sağlığına zararlı olduğu da tespit edilen 447 kilogram peynire el konuldu.
Ekipler tarafından imha edilen peynirleri satan kişiler hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.
Etiketler: Mersin
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