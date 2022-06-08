Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa rekor seviyeyi gördü
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.684,77 puana taşıdı.
Günün ilk yarısında 2.684,77 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,07 puan ve yüzde 0,46 değer kazancıyla 2.660,25 puan oldu. Toplam işlem hacmi 23,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,53 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,50 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile iletişim oldu.
Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın sürebileceğini belirterek, bu süreçte hisse ve sektör bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini söyledi.
Etiketler: Borsa İstanbul
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