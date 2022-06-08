Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı
İstanbul'dan Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın 7 günü günde 2 sefer düzenlenecek.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın iki günü tek sefer düzenlendiği hatırlatıldı.
Sefer sayılarının talebe göre artırıldığı aktarılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına haftanın 7 günü günde 2 sefer düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.
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