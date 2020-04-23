Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75 çekti.

Merkez'in kararının ardından gözler bankalara çevrildi. Önümüzdeki pazartesiden itibaren bütün faiz oranlarında yaklaşık 1 ila 1,5 puanlık bir gerileme olabileceğini belirten İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, özel bankaların kredi hacimlerini artırmak için faiz indirimine gideceklerini söyledi.

Birçok banka yüzde 1’in altında konut kredisi verirken, ticari, taşıt ve ihtiyaç kredi faizlerinde de önemli düşüşler söz konusu.

Peki hangi kredi türlerinde faiz oranlarının daha da düşmesi bekleniyor?

"Bütün faizlerin geriye çekilmesi muhtemel bir olasılık"

Ticari kredilerin de yıllık bazda yüzde 9 bandına oturduğunun görüleceğini ifade eden Şener, "Önümüzdeki süreçte yüzde 9'luk bandı tüketici kredilerinde de rahatlıkla görebileceğiz. Ancak mayıs sonuna doğruysa 8-8,5 buçuk bandına kadar bütün faizlerin geriye doğru çekilmesi muhtemel bir olasılık" dedi.

Uzmanlar, ticari kredi faiz indirimlerinin üretime olumlu katkı vereceğini belirtiyor. Kurullarının attığı adımların, koronavirüsün yarattığı krizi en aza indirmesi bekleniyor.