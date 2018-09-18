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Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e çıkaracak.

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Merkez Bankasından yeni hamle

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltecek.

Yeni faiz oranı 21 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Yüzde 7'lik faiz oranı, 1 Haziran 2018'de uygulanmaya başlamıştı. 

Kaynak: AA

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