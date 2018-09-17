Passolig 2023-2024 sezonu bitene kadar devam edecek

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-2024 futbol sezonu bitimine kadar bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı.

Bununla birlikte, TFF ile E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri San. ve Tic. AŞ-Netaş Telekomünikasyon AŞ konsorsiyumunun imzaladığı Sistem Entegratörlüğü Sözleşmesi'ne 4054 sayılı Kanun'un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesi karara bağlandı.

Böylece, kurul tarafından daha önce Passolig için sağlanan muafiyetin devam etmesi kararlaştırılmış oldu.

Kaynak: AA