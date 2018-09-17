Bakan Varank: Sanayi üretimi 22 aydır hız kesmeden büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi 22 aydır hız kesmeden büyüyor. Veriler sanayimizin finansal saldırılara karşı dayanıklılığını sürdürdüğünü gösteriyor." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayi üretimi 22 aydır hız kesmeden büyüyor. Veriler sanayimizin finansal saldırılara karşı dayanıklılığını sürdürdüğünü gösteriyor." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi 22 aydır hız kesmeden büyüyor. Veriler sanayimizin finansal saldırılara karşı dayanıklılığını sürdürdüğünü gösteriyor." dedi.
Ayrıntılar geliyor...