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Bakan Varank: Sanayi üretimi 22 aydır hız kesmeden büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayi üretimi 22 aydır hız kesmeden büyüyor. Veriler sanayimizin finansal saldırılara karşı dayanıklılığını sürdürdüğünü gösteriyor." dedi.

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Bakan Varank: Sanayi üretimi 22 aydır hız kesmeden büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi 22 aydır hız kesmeden büyüyor. Veriler sanayimizin finansal saldırılara karşı dayanıklılığını sürdürdüğünü gösteriyor." dedi.

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Etiketler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimi
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