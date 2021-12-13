Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası'ndan dövize dördüncü müdahale
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Merkez Bankası dövize dördüncü kez doğrudan müdahale etti. Açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.
Geçtiğimiz haftalarda da Merkez Bankası, döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu. Böylece piyasaya 2 hafta içerisinde 4. kez müdahalede bulunuldu.
Etiketler: Merkez Bankası Son Dakika Ekonomik Düzenlemeler
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