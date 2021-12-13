Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda da Merkez Bankası, döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu. Böylece piyasaya 2 hafta içerisinde 4. kez müdahalede bulunuldu.