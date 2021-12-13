Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 827 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 796,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,9 artışla 827,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.358 lira, Cumhuriyet altını da 5.548 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.786 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatındaki yükselişlerin sınırlı kaldığını, küresel dolar talebinin ise arttığını bildirdi.

Yurt içinde, dolar kurundaki artışa paralel altın fiyatlarındaki yükselişin ivme kazandığını dile getiren analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının perşembe günü gerçekleştirileceğini anımsattı.

Analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 827 lira 30 kuruşken satışı ise 827 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.353 lira satış fiyatı 1.358 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 13 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.786,31 dolar

Satış: 1.786,50 dolar

Gram

Alış: 827,30 lira

Satış: 827,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.353,57 lira

Satış: 1.358,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.517,00 lira

Satış: 5.548,00 lira