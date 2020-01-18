Merkez Bankası finansal istikrarın desteklenmesi ve altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması için önemli 2 karara imza attı. Resmi gazetede yayımlanan tebliğde, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirildi.

Piyasaya 1 milyar 700 milyon dolar tutarında altın cinsinden likidite

Bu kararla piyasaya 1 milyar 700 milyon dolar tutarında altın cinsinden likidite verilecek, piyasadan 4 buçuk milyar lira da çekilecek.

Ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıkların, kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranı ise yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi.

Bu kararla da piyasadan 300 milyon dolar tutarında altın cinsinden likidite çekilecek ve piyasaya 2 milyar Türk lirası likidite verilecek.

Kaynak: TRT Haber