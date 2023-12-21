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Ekonomi
AA 21.12.2023 14:29

Merkez Bankası sadeleşme adımlarına devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4'e indirilecek.

Merkez Bankası sadeleşme adımlarına devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makroihtiyati tedbirlerin sadeleşmesi kapsamında önemli adımlar attı.

Bu kapsamda TCMB, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak, makro finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla yabancı para mevduata yönelik menkul kıymet tesis oranını yüzde 5'ten yüzde 4'e düşürdü.

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Ayrıca, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyen seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları kapsamındaki aylık TL kredi büyüme sınırları, 2024 yılı haziran ayına kadar aynı şekilde uygulanmaya devam edecek. Mevcut durumda TL kredi aylık büyüme sınırları taşıt, ticaret ve ihtiyaç kredilerinde sırasıyla yüzde 2, yüzde 2,3 ve yüzde 3 olarak uygulanıyor.

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TCMB, daha önceki kararlarında, sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar vermişti. İhracat, yatırım, tarım, esnaf ve deprem bölgesine sağlanan krediler ise bu sınırlamalardan muaf tutuluyor.

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Deprem bölgesi desteklenmeye devam ediyor

Merkez Bankası, deprem bölgesini de desteklemeye devam ediyor. Deprem bölgesine yönelik kullandırılan kredilere tanınan menkul kıymet tesis muafiyeti 6 ay süreyle Haziran 2024'e kadar uzatıldı.

Yüzde 75 oranındaki yenileme hedefi sonlandırıldı

TL mevduat payının artırılmasına yönelik kararlar da alındı. Bu kapsamda, yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden alınan komisyon uygulaması kapsamında yüzde 75 oranındaki yenileme hedefi sonlandırıldı.

Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik adımlar kapsamında aylık TL payı artış hedefi Türk lirası mevduat payına göre farklılaştırılmak üzere revize edildi.

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