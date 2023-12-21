Temiz kömür teknolojileri ile Türkiye'nin 22 milyar tonluk rezervi etkin kullanılabilir

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Muzaffer Polat, Türkiye'nin yaklaşık 22 milyar ton kömür rezervi bulunduğunu hatırlatarak, "Türkiye'de temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi gerekiyor, böylelikle bu rezerv kullanılabilir" dedi.

Polat, son beş yılda Türkiye'nin kömür ithalatına 30 milyar dolar harcadığını, kendi kömür kaynaklarının kullanılması halinde bu ithalatın düşeceğini söyledi.

Temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ve devlet politikası haline getirilmesiyle bu kaynakların daha çevreci şekilde kullanılabileceğinin altını çizen Polat, hiçbir ülkenin kömürü bir anda enerji sisteminden çıkarmadığını dile getirdi.

Polat, COVID-19 salgını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan enerji krizinde yerli kaynakların öneminin anlaşıldığını ifade etti.

Kömürün tüm dünyada ağır sanayinin bel kemiği olduğunu vurgulayan Polat, şöyle konuştu:

"Özellikle dünyadaki enerji krizinden sonra Almanya dahil bir çok Avrupalı ve gelişmiş ülke kömür kullanımını önceledi. Avrupa'yı kömür konusunda samimi bulmuyorum. Geçen günlerde sonuç bildirgesinin yayınlandığı COP28 zirvesinde Japonya kömürden vazgeçmeyeceğini duyurdu. Kömür, dünyamız için de Türkiye için de olmazsa olmaz bir enerji kaynağıdır. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Türkiye'nin yaklaşık 22 milyar ton kömür rezervi var. Ülkede temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi gerekiyor, böylelikle bu rezerv kullanılabilir."

Polat, dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 milyar tonluk kömür ticareti olduğunu söyledi.

Dünyada kömürün çevreci yollarla tüketilmesine ilişkin çalışmaların bulunduğunu ve Türkiye'de de bununla ilgili teknolojilerin geliştirilmesinin ön plana çıkarıldığını ifade eden Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kömür sektörü, üniversitelerimiz de dahil kömürün daha temiz olması için ekipman temizliğine odaklandı. Yani 'kömür yakalım ama en verimli şekilde nasıl yakalım' diye sorguladılar. Yakıldıktan sonra partikül yayılmasını azaltacak yakma teknolojilerine bakıldı ama öyle bir yere geldik ki enerji krizi sonrası alınan kararlar doğal gazı önceler hale geldi, projelerimiz bir bir rafa kaldırıldı. Halbuki iyi yanma, hızlı yanma, rantabl yanma, bacaların filtresinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilseydi kömürün değeri daha iyi anlaşılacaktı."

Polat, kömürün temiz kullanımına yönelik yeni açılan üretim tesislerinde bacaların filtre teknolojisini kullanma zorunluluğu bulunduğunu söyledi.

Temiz kömür teknolojisinin daha yaygın kullanımı için devlet teşviklerine ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Polat, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız kömüre ilişkin bazı açıklamalarda bulunmuştu. 'Madenciliğimize, yer altı kaynaklarımızın hepsine önem veriyorum.' dedi. 'Biz bunun önünü açacağız.' dedi. Buna kömür de dahil, altın da dahil, krom da dahil. Bizim tüm bu madenleri çalışmamız lazım. Cumhurbaşkanımız madencilik sektörünü sahiplendi. Bu bizim için motivasyon kaynağı. Dünyada ayakta kalabilmemiz için çalışmamız lazım. Bizim madencilik alanında çalışmamız lazım."