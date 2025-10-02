Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.10.2025 14:38

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 100 milyon dolar yükselişle 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 26 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 601 milyon dolar artışla 86 milyar 699 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 19 Eylül'de 85 milyar 98 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 499 milyon dolar yükselişle 96 milyar 254 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 100 milyon dolar artışla 178 milyar 853 milyon dolardan 182 milyar 953 milyon dolara yükseldi.

ETİKETLER
Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Merkez Bankası
Sıradaki Haber
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:47
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'dan da hissedildi
15:16
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 66 bin 225'e yükseldi
14:15
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma
15:36
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
14:26
Saldırıya uğrayan Küresel Kararlılık Filosu'nda son durum
13:55
Gazze için yeniden yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Vicdan gemisi Girit açıklarında
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
FOTO FOKUS
Adana'da evin ikinci katındaki kediyi böyle çaldılar
Adana'da evin ikinci katındaki kediyi böyle çaldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ