Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.10.2025 14:06

TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma

TCMB ile BAE Merkez Bankası, iki ülke arasındaki finansal iş birliğini artırmak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla üç anlaşma imzaladı.

TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (BAEMB), Türk lirası-BAE dirhemi (AED) ikili para takası (swap) anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmanın yanı sıra, biri sınır ötesi işlemlerde yerel para birimlerinin (TRY-AED) kullanımını teşvik etmeye yönelik, diğeri de ödeme ve mesajlaşma sistemlerinin birbirine bağlanmasını amaçlayan iki mutabakat zaptı da imzalandı.

Bu anlaşmalar, finansal ve ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ve ikili ticareti güçlendirmeyi hedefliyor.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
BAE Merkez Bankası
Sıradaki Haber
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:02
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
14:17
Saldırıya uğrayan Küresel Kararlılık Filosu'nda son durum
13:55
Gazze için yeniden yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Vicdan gemisi Girit açıklarında
13:50
İspanya, İsrail'den gözaltındaki İspanyolları derhal serbest bırakmasını istedi
13:27
TÜBİTAK destekli programla üniversite kulüplerine 150 bin liraya kadar destek
13:24
"Özel çekiliş var, seni de düşündüm" mesajına tıkladı, on binlerce lirasından oldu
Ankara'da su kesintisi vatandaşları zor durumda bıraktı
Ankara'da su kesintisi vatandaşları zor durumda bıraktı
FOTO FOKUS
İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasında
İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ