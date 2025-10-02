TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (BAEMB), Türk lirası-BAE dirhemi (AED) ikili para takası (swap) anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmanın yanı sıra, biri sınır ötesi işlemlerde yerel para birimlerinin (TRY-AED) kullanımını teşvik etmeye yönelik, diğeri de ödeme ve mesajlaşma sistemlerinin birbirine bağlanmasını amaçlayan iki mutabakat zaptı da imzalandı.

Bu anlaşmalar, finansal ve ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ve ikili ticareti güçlendirmeyi hedefliyor.

Ayrıntılar geliyor...