Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 05:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine çekmişti.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.
Etiketler: Merkez Bankası Faiz
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