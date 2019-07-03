Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran'da TÜFE aylık yüzde 0,03 yıllık yüzde 15,72 oldu.

Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin yılın ilk yarısı için alacağı zam oranları da belli oldu.

TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında yüzde 1,03, Nisan ayında yüzde 1,69, Mayıs ayında yüzde 0,95, Haziran ayında da yüzde 0,03 arttı. 6 aylık toplam enflasyon yüzde 5,01 oldu.

Enflasyon farkı ne kadar verilecek?

Memurlar, 2019'un ilk yarısında yüzde 4 zam aldı. 6 aylık enflasyon, maaş zam oranını geçtiği için yüzde 1,01 oranında enflasyon zammı oluştu.

Bu rakam sonrası SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5,01 oranında zam yapılacak.

Memurlar 2018'in ikinci yarısında yüzde 6,70 enflasyon farkı almıştı.