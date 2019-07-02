Üç kıtaya yayılan, dünya nüfusunun yüzde 60'ına etki eden Çin'in Kuşak-Yol İnisiyatifi, Doğu Asya ile Avrupa ekonomilerini birbirine bağlıyor.

Altyapı hamlelerinin üzerinde gelişen küresel projenin ana hedefi ticarete ivme kazandırmak. Kuşak-Yol projesi, tıpkı tarihi İpek Yolu'nda olduğu gibi kültürleri kaynaştıracak. Rota üzerindeki ülkeler arasındaki turizm faaliyetleri de artacak.

"Yasak Şehir" her yıl milyonlarca kişiyi ağırlıyor

Çin'i halihazırda yılda yaklaşık 140 milyon turist ziyaret ediyor. Başkent Pekin, dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri. Sadece "Yasak Şehir" her yıl milyonlarca kişiyi ağılıyor.

İmparatorluk hanedanlarının inşa ettirdiği Yasak şehir Tiananmen Meydanın hemen arkasından yükseliyor. Geçmişte, halka kapalı olduğu için "yasak şehir" adını alsa da artık milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir alan. İç içe onlarca avlu ve yapının bulunduğu yasak şehir, klasik Çin Mimarisi ile turistlerin ilgisini çekiyor. Kuşak-Yol projesi ile birlikte ziyaretçi sayısının da katlanması bekleniyor.

Dünyanın en çok turist çeken duvarı: Çin Seddi

Pekin'e bir buçuk saatlik mesafede ise her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği, dünyanın 7 harikası arasındaki Çin Seddi yer alıyor. Milattan önce 200 yılında inşa edilen ve o günden bu yana milyonlarca kez ziyaret edilen Çin Seddi, halen dünyanın en çok turist çeken duvarı unvanına sahip.

İnsanlık tarihini şekillendiren tarihi İpek Yolu Orta Asya'dan geçerek, önemli duraklarından biri olan İran'a ulaşıyor. İpek Yolu, İran'ın doğu sınırlarından başlayıp Tus ve Nişabur'u geçtikten sonra Rey kentine geliyor. Selçuklulara başkentlik de yapan Rey kentinden devam eden İpek Yolu, Tebriz'e, oradan da Doğubeyazıt'a kadar ulaşıyor.

Pekin ile Londra arasında trenle kesintisiz seyahat yapılabilecek

Tarihi İpek Yolu denilince akla gelen iki ülkeden biri de Türkiye. Türkiye, Kuşak-Yol projesinde de önemli bir köprü görevi üstlenecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün demiryolu bağlantısı tamamlandığında Pekin ile Londra arasında trenle kesintisiz seyahat yapılabilecek.

İstanbul kritik öneme sahip

Tarihi İpek Yolu için olduğu kadar modern İpek Yolu için de en kritik kavşak noktalarından olan İstanbul, son yıllardaki en büyük ve en önemli turizm merkezi. 2018 yılında Türkiye'ye yaklaşık 47 milyon turist geldi. İstanbul dünyada en çok ziyaret edilen 8. şehir oldu. Çinli turist sayısında da büyük artışın yaşandığı Türkiye'de, yılda 1 milyon Çinli turist hedefi yakalanmak üzere.

İpek Yolu'nun modern hali olan Kuşak-Yol Projesi ile birlikte üç kıta karadan ve denizden birbirine bağlanacak. Diğer taraftan projeyle 3 milyar kişiye ulaşılması hedefleniyor. Bu nedenle bir diğer ismi de Ekonomik Kemer. Pekin'den başlayacak Ekonomik Kemer, 11 bin 471 kilometre katedecek ve Londra'da son bulacak.

2018 yılında dünyada en çok ziyaret edilen ikinci şehir Londra'yı 20 milyondan fazla turist ziyaret etti. Kuşak-Yol projesi Londra'da sonlansa da, ufku oldukça geniş. Rota üzerinde bulunan ülkeler arasındaki ticaret hacmi şimdiden 1.3 trilyon doları aşmış durumda.

Haber: Yasemin Küçükkaya, Fatih Sabuncu, Zeynep Eryılmaz

Kamera: Deniz Kahraman