Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,65 ile lokanta ve otellerde görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,86, eğitimde yüzde 1,5, sağlık ve ev eşyasında yüzde 0,57 artış kaydedildi.

Haziranda ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, bunu yüzde 1,57 ile giyim ve ayakkabı takip etti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 26,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 22,51 ile ev eşyası, yüzde 20,84 ile lokanta ve oteller ve yüzde 19,24 ile alkollü içecekler ve tütün izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 51'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264'ünün ortalama fiyatlarında artış, 103'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,09 yükseldi

Yİ-ÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,09, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,04 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,81 yükseldi.

Sanayideki 4 sektörün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında, enflasyon, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,50, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,83, su temini sektöründe yüzde 0,43 arttı. İmalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,45 düşüş gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 7,83 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 4,44 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 2,19 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,79, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,10, ana metaller yüzde 2,70 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarında haziranda aylık en fazla artış dayanıklı tüketim mallarında, yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

En yüksek fiyat artışı Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te

Haziranda yıllık bazda fiyatlar, ülke genelinde yüzde 15,72 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 0,48 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 23,03 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 18,98 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 18,34 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 12,63 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.

Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35,72 ile limonda oldu. Limonu, yüzde 34,9 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15,8 ile şehirlerarası otobüs ücreti izledi.

Haziranda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13,88 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 11,74 ile cilt ve vücut ürünleri, yüzde 9,57 ile kuru fasulye, yüzde 9,28 ile

konserveler, yüzde 8,83 ile makyaj malzemeleri, yüzde 8,27 ile elma ve yüzde 7,68 ile otel ücreti yer aldı.

En çok domates ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 44,97 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 32,67 ile patates, yüzde 29,36 ile patlıcan, yüzde 20,67 ile dolmalık biber, yüzde 17,05 ile taze fasulye, yüzde 16,8 ile yumurta ve yüzde 12,73 ile oyun konsolu, yüzde 11,4 ile salatalık, yüzde 8,82 ile muz, yüzde 7,81 ile kuru soğan izledi.

Kaynak: AA