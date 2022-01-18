Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 08:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MB Genel Kurulu olağanüstü toplanacak
Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplantı yapacak.
Merkez Bankası Genel Kurulu'nun 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacağı açıklandı.
2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.
Etiketler: Merkez Bankası
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