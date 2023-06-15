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Ekonomi
AA 15.06.2023 10:14

Mayısta Türkiye'de 113 bin 276 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu.

Mayısta Türkiye'de 113 bin 276 konut satıldı
[Fotoğraf: Getty]

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,7 gerileyerek 113 bin 276'ya düştü.

Konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 azalışla 482 bin 143 olarak gerçekleşti.

Mayısta konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9,9 payla Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve yüzde 5,4 payla Antalya izledi. Konut satış sayısı en az iller sırasıyla 18 konutla Ardahan, 38 konutla Hakkari, 55'er konutla Bayburt ve Tunceli olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalış göstererek 27 bin 476 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,3 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalışla 108 bin 67'ye geriledi.

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