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Ekonomi
AA 15.06.2023 09:31

VİOP'ta endeks güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 artışla 6.101,75 puandan başladı.

VİOP'ta endeks güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 6.101,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,7 altında 6.074,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 6.094,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin olası ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, neredeyse tüm Fed yetkililerinin, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü ifade ederek, temmuz toplantısı hakkında da karar vermediklerini belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında Fed'in 25 baz puan faiz artışı yapılacağına ilişkin beklentiler yüzde 70 seviyesine çıkarken, sınırlı da olsa Banka'nın faiz artırım döngüsünü yüzde 5,50-5,75 seviyesinde tamamlayabileceği öngörüsü de bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ve konut satış endeksi, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan endeks kontratında 6.000 ve 5.900 seviyelerinin destek, 6.200 ve 6.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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