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Ekonomi
AA 15.06.2023 10:02

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 yükselişle 5.397,75 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,98 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 5.397,75 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 0,38 yükseldi. Tüm sektör endeksler değer kazanırken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kaybederek günü 5.360,77 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Küresel piyasalar Fed sonrası gözünü Avrupa'ya çevirdi
Küresel piyasalar Fed sonrası gözünü Avrupa'ya çevirdi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin olası ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, neredeyse tüm Fed yetkililerinin, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü belirterek, temmuz toplantısı hakkında da karar vermediklerini belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında Fed'in 25 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler yüzde 70 seviyesine çıkarken, sınırlı da olsa Banka'nın, faiz artırım döngüsünü yüzde 5,50-5,75 seviyesinde tamamlayabileceği öngörüsü de bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ve konut satış endeksi, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.150 seviyelerinin destek, 5.400 ve 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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