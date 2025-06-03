Az Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.06.2025 10:00

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken, yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi.

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış, ulaştırmada yüzde 24,59 artış ve konutta yüzde 67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 oldu. 

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 artış ve konutta yüzde 2,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,18, ulaştırmada yüzde 0,40 ve konutta yüzde 0,48 oldu. 

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan mayıs ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. 

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Haziranda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 45,8 artış gösterebilecek.

ETİKETLER
Enflasyon Son Dakika TÜFE TÜİK
Sıradaki Haber
TMO'nun 2025 yılı hububat alım fiyatları belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:52
Bakan Uraloğlu, bayram tedbirlerini açıkladı
10:29
Küresel piyasalar yön arayışında
10:27
Gazze'deki Nasır Hastanesi, İsrail'in sürgün emirleriyle hizmet dışı kalma tehdidi altında
10:22
Game of Thrones oyuncusu yardım gemisiyle Gazze'ye gidiyor
10:15
Altının gramı 4 bin 230 liradan işlem görüyor
10:10
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de beslenme ve ilaç sıkıntısı giderek derinleşiyor
İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de beslenme ve ilaç sıkıntısı giderek derinleşiyor
FOTO FOKUS
Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ