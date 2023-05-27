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Ekonomi
AA 27.05.2023 09:22

MASAK'ın e-tebligat göndereceği kuruluşlara yenileri eklendi

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) elektronik tebligat yapacağı kuruluşlar arasına, tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları da eklendi.

MASAK'ın e-tebligat göndereceği kuruluşlara yenileri eklendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Başkanlık tarafından oluşturulacak e-tebligat altyapısının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Değişiklikle, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak e-tebligatın muhatabı olan kuruluşlar arasına, tasarruf finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları dahil edildi.

Söz konusu şirket ve kuruluşlar, e-tebligatın yapılması ve cevapların gönderilmesi amacıyla sistem üzerinde oluşturulan kullanıcı hesabının açılması için 1 Ağustos 2023'e kadar Başkanlığa başvuru yapacak. Bu sürenin uzatılmasında Başkanlık yetkili olacak.

Uyum görevlisi yardımcılığı

Öte yandan, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlülerin uyum programı oluşturmaları ve uyum görevlisi atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelikle, kıymetli maden aracı kuruluşları, A grubu yetkili müesseseler, portföy yönetim şirketleri, finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının belirleyecekleri uyum görevlisi yardımcısının gereken şartları sağlaması için tanınan süre 1 yıl ertelendi. Buna göre, 1 Haziran 2023'te dolacak süre 1 Haziran 2024 olarak belirlendi.

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