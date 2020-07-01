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Marmaray'dan 100. yük treni geçti
[Fotoğraf: AA]
Fransa ve İngiltere varışlı ihracat treni, Marmaray'dan geçiş yapan 100. yük treni oldu.
İhracat malzemesi taşıyan 15100 nolu taren Sakarya Arifiye'den hareket ederek Söğütlüçeşme istasyonuna ulaştı.
Bu istasyondan Marmaray'a giriş yapan tren, gece saatlerinde geçişini tamamladı. Marmaray'dan geçerek Halkalı'ya devam eden, beyaz eşya ve alçıpan taşıyan trenin Halkalı'da aktarma yapılarak Tekirdağ Limanı'na ihracat konteynerlerini ulaştıracağı öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Toplam 13 vagondan oluşan 887 ton ağırlığındaki Fransa ve İngiltere varışlı ihracat treni, Marmaray'dan geçiş yapan 100. yük treni oldu.
Etiketler: sakarya arifiye ihracat malzemesi 100. yük treniSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 02:13
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