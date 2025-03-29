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Ekonomi
TRT Haber 29.03.2025 10:22

Mal ihracatı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci rakamına ulaştı

Türkiye'nin mal ihracatında dün gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçti.

Mal ihracatı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci rakamına ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'na ihracatta büyük bir başarı haberiyle girdiklerini kaydetti.

Bolat, "Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi! Dün, 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir." dedi.

"İhracatımız ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor"

İhracattaki artış ivmesinin devam ettiğini kaydeden Bolat, şöyle devam etti:

"Uluslararası korumacılığın çok arttığı bir ortamda, mal ve hizmetler ihracatımız ülke ekonomimizin ve ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geleceğimizin ufku olarak belirlediği 'Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı olacak' hedefi doğrultusunda, hükümetlerimizin son 22 yılda 7,5 kat arttırarak toplamda 377 milyar dolara yükseltmeyi başardığı mal ve hizmetler ihracatımız, üretim ve istihdam artışına, işsizliğin azalmasına, ülkemize kazandırdığı dövizlerle dış ticaret ve cari işlemler hesabına olumlu katkılar sağlamaya devam ediyor."

İhracatçılara başarıları için teşekkür eden Bolat, "İyi ki varsınız kıymetli ihracatçılarımız!  Mübarek Ramazan Bayramımız ülkemize, halkımıza ve tüm Müslüman alemine sağlık, huzur, başarı ve esenlik getirsin inşallah. Güzel Türkiye’miz." ifadelerini kullandı.

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İhracat Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
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