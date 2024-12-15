Mahkemeden ekranı arızalanan garantisiz televizyon için değiştirme kararı

İstanbul'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Özer Hazıroğlu, 2017 yılında satın aldığı LCD ekran televizyonunun ekranında 5 yıl sonra yatay ve dikey çizgiler oluşması nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Hazıroğlu, televizyonun kusur nedeniyle satın aldığı firma tarafından değiştirilmesini talep etti. Ancak, Çekmeköy Tüketici Hakem Heyeti, garanti süresinin sona erdiği gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

Bunun üzerine Hazıroğlu, avukatı Damlanur Kaya Uler aracılığıyla 2022 yılında İstanbul Anadolu 6. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı. Avukat Uler, 6502 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu'na dayanarak, televizyonun kullanım ömrünün 10 yıl olarak belirlendiğini ve ürünün yenisiyle değiştirilmesini talep etti.

Firma talebin reddini istedi

Televizyonu satan firma ise garanti süresi bittikten sonra ürünün onarımının yapılmadığını, sadece kurulum hizmeti verildiğini belirterek, yeni ürün talebinin reddedilmesini istedi.

Mahkeme, geçen ay verdiği kararla Özer Hazıroğlu'nu haklı buldu ve televizyonun ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

"Televizyona 10 yıllık bir süre verilmiş"

Hazıroğlu'nun avukatı Damlanur Kaya Uler, dava süreciyle ilgili bilgi verip, mahkemenin kararının emsal niteliğinde olduğunu söyledi.

Avukat Uler, şöyle devam etti:

"6502 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu'nun ek listesi var. Bu listede elektronik aletlere bir kullanım ömrü biçilmiş. Televizyona 10 yıllık bir süre verilmiş. Buzdolabı ve çamaşır makinesi de 10 yıllık bir kullanım süresine tabiler. Mesela sinema televizyon ürünleri 7 yıl, radyoysa 5 yıl. Kullanım ömürleri bu şekilde değişebiliyor. Ek listeye bakan vatandaşlarımız, ürünlerin kullanım ömrüne bakabilir. Bu kullanım süresini aşmadan oluşan ayıplı ürünlerde misli değişimi isteyebiliyorsunuz. Çünkü elinizde olmayan sebeplerden bu ürünlerde arıza olabiliyor." şeklinde konuştu.

"Verilen garanti süresi dışında bir şey yapamayacaklarını düşünüyorlar"

Vatandaşın bunu pek bilmediğini ifade eden Uler, "Verilen garanti süresi dışında bir şey yapamayacaklarını düşünüyorlar. Hatta garanti sürelerini artırmak için ekstra bir para ödüyorlar. Aslında buna gerek yok. Biz de müvekkilimin 10 yıllık kullanım süresini aşmadan 5 yıl sonunda, kullanıcı hatasının da bulunmadığı üründeki arıza için başvurumuzu yaptık. Mahkeme olumlu karar verip, misliyle değişim yaptı. Yeni televizyonumuzu aldık" diye konuştu.