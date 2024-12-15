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Ekonomi
AA 15.12.2024 13:12

Hamsi ihracatı 13,5 milyon doları aştı

Türkiye'den yılın 11 ayında hamsi ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 13 milyon 548 bin 674 dolara ulaştı.

Hamsi ihracatı 13,5 milyon doları aştı
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 11 ayda 20 ülkeye 2 bin 717 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 13 milyon 548 bin 674 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Kalyoncu, bu rakamın, 2 bin 479 ton karşılığı 12 milyon 202 bin 980 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 10, değerde yüzde 11 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, Fransa, Belçika ve ABD'nin en fazla hamsi ihraç edilen 3 ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'den yılın 11 ayında Fransa'ya 4 milyon 856 bin 366, Belçika'ya 3 milyon 986 bin 641 ve ABD'ye 1 milyon 230 bin 14 dolarlık hamsi satıldı." dedi.

Hamsinin işlenmiş ürün olarak da dış piyasada talep gördüğüne dikkati çeken Kalyoncu, hamsi ihracatından umutlu olduklarını dile getirdi.

Kalyoncu, bu kapsamda söz konusu ürün ihracatında yeni yıla çok daha güzel rakamlarla başlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

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