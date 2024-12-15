Duman 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.12.2024 12:11

Türkiye'den Kırgızistan'a rekor ihracat

Türkiye, 88,4 milyon dolarla Kırgızistan'a tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatını gerçekleştirdi. Mücevher sektörü, geçen ay 37,9 milyon dolarla Kırgızistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye'den Kırgızistan'a rekor ihracat

Türkiye, alternatif pazarlarda da ihracatında rekorlar kırmaya devam ediyor.

Özellikle bu pazarlarla da ilişkilerin güçlendirilmesi meyvelerini verirken, ikili ticaret hacimlerine büyük katkıda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyareti kapsamında Türkiye ve Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2 milyar dolara yaklaşırken, Türkiye, Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 88,4 milyon dolarla Kırgızistan'a tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatı, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 arttı.

Ülkeye en fazla ihracatı mücevher sektörü gerçekleştirdi

Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatında sanayi ürünleri öne çıkarken, ülkeye en fazla dış satım yapan ilk 9 sektör sanayi grubu bünyesindeki sektörlerden oluştu. Mücevher sektörü, geçen ay 37,9 milyon dolarla Kırgızistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Ülkeye, hazır giyim ve konfeksiyon 8,5 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 8,1 milyon dolarlık, otomotiv endüstrisi 7,2 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik 5,3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 4,3 milyon dolarlık, makine ve aksamları 2,7 milyon dolarlık, halı 2,5 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayii 2,2 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Mücevher sektörünün Kırgızistan'a ihracatı 33 milyon doların üzerinde arttı

Kırgızistan'a, değer bazında dış satım artışında ise zirvede 33,1 milyon dolarla mücevher sektörü yer aldı.

İhracat artışında, bu sektörü 5,6 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 3,6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 1,1 milyon dolarla iklimlendirme sanayii takip etti.

İl bazında bakıldığında ülkeye kasım ayında en fazla dış satımı 65,8 milyon dolarla İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler gerçekleştirdi.

Kırgızistan'a, Bursa'dan 5,9 milyon dolarlık, Ankara'dan ve Gaziantep'ten 3,3 milyon dolarlık, İzmir'den 2,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

TİM verilerine göre, Kırgızistan'a, kasım döneminde sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Sektör 2023 (Bin Dolar) 2024 (Bin Dolar) Değişim (%)
Mücevher 4.723,77 37.851,64 %701,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 14.182,28 8.509,03 -%40,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 4.474,05 8.053,63 %80,0
Otomotiv Endüstrisi 1.551,24 7.169,89 %362,2
Elektrik ve Elektronik 2.356,18 5.316,82 %125,7
Tekstil ve Hammaddeleri 5.024,09 4.261,16 -%15,2
Makine ve Aksamları 2.876,31 2.734,46 -%4,9
Halı 1.816,35 2.507,67 %38,1
İklimlendirme Sanayii 1.110,11 2.165,40 %95,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 986,93 1.369,55 %38,8
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.141,94 1.319,16 %15,5
Deri ve Deri Mamulleri 545,84 1.234,34 %126,1
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 1.190,08 1.110,21 -%6,7
Kuru Meyve ve Mamulleri 890,97 1.095,23 %22,9
Çelik 448,44 1.047,23 %133,5
Madencilik Ürünleri 13,85 628,27 %4437,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 258,33 484,25 %87,5
Yaş Meyve ve Sebze 353,37 334,80 -%5,3
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 172,46 244,52 %41,8
Meyve Sebze Mamulleri 63,26 59,93 -%5,3
Zeytin ve Zeytinyağı 84,68 33,36 -%60,6
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 0,00  
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00  
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 0,00  
Tütün 0,00 0,00  
ETİKETLER
İhracat Kırgızistan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da biri kadın 7 Filistinliyi gözaltına aldı
12:51
Katil İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi öldü
12:40
TikTok, Türkiye'de 6 ayda 7,1 milyon içeriği kaldırdı
12:33
Fahrettin Altun: Karşılıklı anlayışı teşvik etmek herkesin yararına olacaktır
12:09
Hediye kutusu gasp suçlamasını düşürdü, savcılık takipsizlik verdi
12:08
Yargıtay, sahte sosyal medya hesabı açan kişinin cezasını onadı
Katil İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sürüyor
Katil İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Şam'da Mevlana Halid-i Bağdadi türbesi, ziyaretçilerini bekliyor
Şam'da Mevlana Halid-i Bağdadi türbesi, ziyaretçilerini bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ