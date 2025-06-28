Açık 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.06.2025 10:53

LPG ithalatı nisanda yüzde 17,5 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 244 bin 449 ton oldu.

LPG ithalatı nisanda yüzde 17,5 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisana ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Yunanistan ve Gürcistan oldu.

LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 244 bin 449 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 11,1 artarak 45 bin 883 ton oldu.

İhracat, Bulgaristan, Lübnan, Marshall Adaları, Romanya, İsviçre, Singapur, Ukrayna, Polonya ve Türkiye Serbest Bölgeleri olmak üzere 9 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yaklaşık yüzde 10,1 artarak 82 bin 115 tona çıktı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yapılan yurt içi LPG satışı yaklaşık 310 bin 116 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 84,1 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 12,9 ile tüplü LPG ve yüzde 3 ile dökme LPG satışları izledi.

ETİKETLER
LPG İthalat EPDK
Sıradaki Haber
Çin menşeli rüzgar türbini kanadı ithalatına damping soruşturması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
TÜBİTAK'tan "tersine beyin göçü"ne destek
11:54
Doğrudan satışlarda yeni dönem: Cayma süresi 30 güne çıkıyor
11:49
Düğün yapmayan koca, boşanma davasında "tam kusurlu" sayıldı
11:43
Milli hava araçları yerli katkıyla kanatlanacak
11:38
Termometreler 40 dereceyi aştı: Sıcaklık rekoru kırıldı
11:27
Ülke genelinde 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Akçakoca'da gün batımı
Akçakoca'da gün batımı
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ