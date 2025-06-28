Kripto varlıkların transfer işlemlerine düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS), müşteri hakkında ek bilgi almak ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini daha sık güncellemek, iş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi sağlama ve işleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi edinme gibi tedbirleri uygulayacak.

Ayrıca hizmet sağlayıcıları, risk yönetim politikasında tutar ve işlem sayısı sınırı belirlemeye yönelik uygun tedbirler alacak.

Platformlar, aracılık ettikleri kripto varlık çekim işlemlerini transfer edilecek kripto varlığın alım, takas veya yatırma işleminden en az 48 saat sonra gerçekleştirecek. Bu süre, ilk kripto varlık çekim işlemleri bakımından en az 72 saat olacak.

Günlük çekime 3 bin dolar limiti

Değeri başka bir değere veya resmi para birimine sabitlenen ve "stabil kripto para" olarak da bilinen varlıkların çekim işlemlerine de limit getirildi.

Buna göre söz konusu transferler için günlük 3 bin, aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Ancak "seyahat kuralı" olarak da bilinen ve müşteriden belirli bilgilerin alınmasını içeren kural kapsamında bu limitler iki kat olarak tatbik edilebilecek.

Platformlar, tüm kripto varlık transfer işlemlerinde müşteriden işlemin mahiyetine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda bir işlem açıklaması isteyecek.

Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj işlemi amacıyla yapıldığından emin olunan kripto varlık transferlerinde, her bir müşteri için ayrı ayrı alınacak yönetim kurulu onayıyla günlük/aylık limit ve saat kuralları uygulanmayabilecek.

Saklama kuruluşlarının platform müşterileri nam veya hesabına gerçekleştirecekleri transferler ilgili tebliğ maddesindeki kısıtlamalara tabi olurken, platformlarla saklama kuruluşları arasında gerçekleştirilecek sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan transferler için tedbir uygulanmayacak.

Yükümlülerin söz konusu tedbirlere uymamaları durumunda Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da öngörülen cezalar uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de söz konusu düzenlemelere ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını bildirmişti.

Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Şimşek, "Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek." ifadesini kullanmıştı.