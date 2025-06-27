Kamu işçisine ikinci zam teklifi belli oldu

Kamu işçisi için toplu sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor.

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde altıncı toplantı bugün yapıldı.

Toplantı, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası - TÜHİS'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Türk-İş ve Hak-İş'in temsilcileriyle bir araya gelindi.

İşveren tarafı kamu işçisi için ikinci teklifini sundu. 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif edildi. Hükümet, 2026 yılı için zam teklifini değiştirmedi. 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için de yüzde 5 zam önerdi.

Müzakerelerin önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor.

Türk-İş ve Hak-İş'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer almıştı.