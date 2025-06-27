Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 27.06.2025 11:12

Fahiş fiyat artışı yapan emlak sahiplerine 4,2 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı'nca genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı belirlenen 21 taşınmaz sahibine toplam 4,2 milyon lira ceza uygulandı.

Fahiş fiyat artışı yapan emlak sahiplerine 4,2 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlık olarak ilan fiyatlarında taşınmaz sahiplerince yapılan fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Gürcan, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

Gürcan, bu kapsamda mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan, haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarının yasaklandığını anımsattı.

Aynı yönetmelikle bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine idari para cezası uygulanabilmesinin de önünün açıldığını belirten Gürcan, elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanların incelendiğine işaret etti.

Gürcan, şu değerlendirmede bulundu:

"İhbar, inceleme ve analizler sonucunda yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda ilgili emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin lira olmak üzere toplam 4,2 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verildi. Emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulmasına ve vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınmaya devam edilecektir."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Emlak Konut
Sıradaki Haber
Küresel deniz üstü rüzgar enerjisi 73 milyon haneye elektrik sağlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:06
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı
13:12
Batman ve Adıyaman'da fabrika yangını
12:55
Ticaret Bakanlığı verilerini sattıkları belirlenen 10 şüpheli yakalandı
12:51
Ukrayna: Liderler düzeyinde bir toplantı düzenlemek için müttefiklerimizle çalışıyoruz
12:43
İzmir Körfezi'nde kirlilik geçen yılla aynı seviyede
12:22
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye kırsalına yoğun hava saldırısı düzenledi
Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ